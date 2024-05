Slovenija transplant zavrača navedbe o možnih zlorabah zakonske ureditve pomoči pri prostovoljnem končanju življenja za trgovino s človeškimi organi

Ljubljana, 15. maja - V zavodu za presaditve organov in tkiv Slovenija transplant ob izjavah o možnih zlorabah zakonske ureditve pomoči pri prostovoljnem končanju življenja poudarjajo, da slednje v Sloveniji ne bi bilo mogoče zlorabiti za ilegalno pridobivanje človeških organov. "V sistemu ne more noben organ 'izginiti', niti vanj ilegalno 'vstopiti'," so zatrdili.