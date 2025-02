V Notranjskem muzeju letos razstava o grafitih, zaključek večje investicije

Postojna, 1. februarja - Notranjski muzej Postojna po lanski odmevni razstavi o plemstvu na Postojnskem in aktualni razstavi o pozni bronasti in železni dobi na Notranjskem za letos pripravlja razstavo o grafitih in ulični umetnosti na Postojnskem, ki jo pripravljata Tine Kaluža in Ana Čič. Pospremil jo bo zbornik. Zaključili bodo tudi investicijo v širitev muzeja.