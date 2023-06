V Postojni razstava najnovejših najdb iz ledene dobe

pripravila Eva Horvat

Postojna, 17. junija - V Notranjskem muzeju Postojna bodo nocoj na ogled postavili najnovejše najdbe iz obdobja pleistocena oziroma ledene dobe. V sklopu razstave Zgodnejša ledena doba pri nas - nova odkritja bodo lahko obiskovalci do 30. septembra videli fosilizirane kosti in zobe nosoroga, opic makak, orjaških mačk in hijen ter sledi pračloveka.