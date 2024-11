V Uršnji luknji odkrili kosti jamskih živali in sledi neandertalca

Postojna, 8. novembra - V kraški jami Uršnja luknja pri Šembijah so našli kosti jamskih živali in sledi domovanja neandertalca, za katere domnevajo, da gre za najstarejše na naših tleh, saj njihovo starost ocenjujejo na 170.000 let. Kot so sporočili iz Notranjskega muzeja Postojna, naj bi bile najdbe kar dvakrat starejše od do zdaj odkritega najdišča Divje babe.