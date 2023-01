Neolitske risbe iz Bestažovce, slovenski jamski biser

piše Eva Horvat

Postojna/Ljubljana, 30. januarja - Neandertalčeva piščal iz Divjih bab in leseno kolo z osjo z Ljubljanskega barja, arheološki najdbi svetovnega pomena iz zadnjih 30. let, sta se dodobra zasidrali v vedenje slovenske javnosti. Manj znane so vsaj 7000 let stare slikovite jamske risbe iz Bestažovce na Krasu, katerih namen oz. pomen bo morda za vedno ostal skrivnost.