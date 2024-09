Ministrica Vrečko si je ogledala potek prenove Notranjskega muzeja

Postojna, 2. septembra - Ministrica za kulturo Asta Vrečko si je danes ogledala potek prenove Notranjskega muzeja Postojna. Obnovitvena dela na eni ključnih kulturnih ustanov regije so začeli septembra lani iz sredstev načrta za okrevanje in odpornost. Poleg prenove stavbe bodo v tem okviru prenovili in na novo postavili tudi vsebine muzeja.