V Notranjskem muzeju razstava o plemstvu na Postojnskem

Postojna, 14. junija - V Notranjskem muzeju so danes odprli razstavo z naslovom Kamen na kamen - palača! Plemstvo na Postojnskem, ki so jo pod mentorstvom kustosinje Ane Čič pripravile štiri nadobudne udeleženke muzejskega andragoškega programa Muzej za zelence, ki je potekal v sodelovanju z Ljudsko univerzo Postojna. Temo so si "raziskovalke" izbrale same.