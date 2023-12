Prihaja prva razstava o glasbeni sceni na Postojnskem - Rock Postojna

Postojna, 1. decembra - V Notranjskem muzeju so nocoj odprli pregledno razstavo o glasbeni sceni na Postojnskem od sredine 60. let 20. stoletja. V tem obdobju je na območju Postojne in Pivke delovalo več kot 140 glasbenih skupin, od popa do heavy metala. Zgodbe, anekdote in glasbeno opremo je z muzejem za to priložnost delilo več kot sto glasbenikov.