Odprli razstavo o pozni bronasti in stari želeni dobi na Notranjskem

Postojna, 6. decembra - V Notranjskem muzeja Postojna so odprli pregledno arheološko razstavo V spirali časa: Notranjska v pozni bronasti in starejši železni dobi, ki prek arheoloških najdb in slikovnega gradiva prinaša vpogled v čas, ko se je prebivalstvo med Snežnikom, Nanosom in Slivnico znatno povečalo in območje spremenilo v živahen prostor za življenje in trgovino.