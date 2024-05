Arčon: Na naši listi so dobili prednost ljudje, ki so podvrženi ekipnemu duhu

Ljubljana, 9. maja - Podpredsednik Gibanja Svoboda Matej Arčon se je na odločitev Klemna Grošlja, Aleksandra Merla in Mojce Šetinc Pašek, da kot kandidati za evropske volitve nastopijo na listi Zelenih Slovenije, odzval z besedami, da so na listi Svobode prednost dobili ljudje, ki so "podvrženi ekipnemu duhu", in ne pogoju "ali sem prvi na listi ali me ni".