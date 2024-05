V zvezi združenj borcev NOB pozivajo k udeležbi na evropskih volitvah

Ljubljana, 20. maja - V Zvezi združenj borcev za vrednote narodnoosvobodilnega boja (ZZB NOB) Slovenije pozivajo k udeležbi na junijskih volitvah v evropski parlament. Volivce pozivajo, da na volitvah izberejo možnosti, ki ohranjajo mir in krepijo izvorne temelje EU, protifašizem in protinacizem in ki krepijo demokracijo, vladavino prava in človekove pravice.