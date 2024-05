EU VOLITVE: S prvim tednom kampanje v nagovarjanje volivcev na terenu

Ljubljana, 18. maja - Za kandidati za bodoče evropske poslance je prvi teden volilne kampanje. Vanjo so po večini stopili z nagovarjanjem volivcev na terenu in predstavitvami svojih programov, izogniti pa se niso mogli niti prvim besednim obračunom. DVK je zeleno luč prižgala 11 kandidatnim listam in z žrebom določila vrstni red list na volilnih lističih.