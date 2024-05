EU VOLITVE 2024: Evropske stranke pred volitvami predlagale 11 vodilnih kandidatov

pripravil Luka Krek

Vsaka evropska politična družina naj bi glede na sistem spitzenkandidatov pred volitvami imenovala svojega vodilnega kandidata, ki bi bil obenem njihov kandidat za predsednika komisije. Voditelji držav članic bi nato kandidata zmagovite stranke predlagali v potrditev Evropskemu parlamentu.

Sistem je sicer že od samega začetka predmet polemik, predvsem pa sloni na majavih temeljih, saj samodejne povezave med izidom volitev in položajem predsednika komisije ni - evropska pogodba določa zgolj, da ga izberejo voditelji članic EU ob upoštevanju volilnega izida. Pred petimi leti Ursula von der Leyen ni bila vodilna kandidatka, a je nazadnje postala predsednica komisije.

Pred tokratnimi volitvami v Evropski parlament je enega ali več vodilnih kandidatov predlagalo devet od desetih evropskih političnih strank. Izjema so le skrajno desni Evropski konservativci in reformisti (ECR). Ti nasprotujejo konceptu vodilnih kandidatov, ki so ga aprila ob objavi predvolilnega manifesta označili za nepotrebnega in neuporabnega.

Evropske stranke so predlagale naslednjih 11 spitzenkandidatov:

Ursula von der Leyen - Evropska ljudska stranka (EPP)

Dosedanja predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen se poteguje za nov mandat na čelu Evropske komisije in velja za favoritko za zasedbo položaja.

Nekdanja nemška obrambna ministrica je vodenje Evropske komisije prevzela po volitvah 2019 in unijo do danes vodila skozi obdobje prepletajočih se kriz, med njimi pandemije covida-19 ter ruske invazije na Ukrajino, ki ji je sledila tudi energetska kriza.

65-letna zaprisežena Evropejka nemških korenin, ki je odraščala v Bruslju, je po izobrazbi zdravnica. Kot članica nemške Krščanske demokratske unije (CDU) je med letoma 2005 in 2019 zasedala več ministrskih položajev pod nekdanjo nemško kanclerko Angelo Merkel.

V kampanji za ponovno izvolitev je izpostavljala prizadevanja za demokracijo, blaginjo in varnost Evrope, ni pa izključila možnosti sodelovanja s skrajno desnimi strankami po volitvah.

Nicolas Schmit - Stranka evropskih socialistov (PES)

Evropski socialisti so za svojega vodilnega kandidata izbrali 70-letnega luksemburškega politika Nicolasa Schmita, ki od leta 2019 zaseda položaj evropskega komisarja za delo in socialne pravice.

Svojo politično kariero je začel že leta 1979 kot ataše v uradu predsednika vlade v Luksemburgu, med letoma 2004 in 2019 pa je kot član luksemburške socialistične delavske stranke (LSAP) zasedal več ministrskih položajev.

Schmit je marca ob oznanitvi kandidature kot enega svojih najpomembnejših ciljev označil obrambo evropskih vrednot in boj proti premiku v desno v Evropi. Izpostavil je tudi pomen evropske varnostne in obrambne politike.

Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Valerie Hayer in Sandro Gozi - evropski liberalci (Renew)

Evropski liberalci, ki v Evropskem parlamentu tvorijo politično skupino Renew, se na volitve podajajo s skupino treh vodilnih kandidatov.

Podobno kot leta 2019 bodo nastopili s skupno platformo, v kateri sodelujejo Zavezništvo liberalcev in demokratov za Evropo (Alde), Evropska demokratska stranka (EDP) in novoustanovljeno zavezništvo Novi Evropejci, katerega cilj je ustanovitev ene evropske liberalne stranke.

66-letna nemška političarka Marie-Agnes Strack Zimmermann kot vodilna kandidatka zastopa Alde, največjo izmed strank evropskih liberalcev. Trenutno je poslanka nemškega bundestaga, kjer tudi predseduje odboru za obrambo.

Zavezništvo Novi Evropejci, ki za zdaj ni registrirano kot evropska stranka, bo zastopala 38-letna Valerie Hayer iz Francije, vodja politične skupine Renew.

Vodilni kandidat EDP pa je 56-letni italijanski politik Sandro Gozi, ki je bil za evropskega poslanca izvoljen v Franciji.

Liberalci so med prednostnimi nalogami pred volitvami med drugim izpostavili evropsko varnost, zeleni prehod ter boj proti ekstremizmu.

Anders Vistisen - Identiteta in demokracija (ID)

Skrajno desna evropska stranka ID je - za razliko od sorodno misleče ECR - predlagala svojega vodilnega kandidata. To je 36-letni danski politik Anders Primdahl Vistisen, član desne populistične Danske ljudske stranke (DF).

Vistisen je bil med letoma 2012 in 2015 predsednik podmladka DF. V Evropski parlament je bil prvič izvoljen leta 2014, kot evropski poslanec pa poudarja zlasti nasprotovanje nezakonitim migracijam, širitvi EU in prekomerni porabi evropskih sredstev.

Bas Eickhout in Terry Reintke - Evropska zelena stranka (EGP/Zeleni)

Evropski Zeleni so pred junijskimi volitvami izbrali dva vodilna kandidata, 37-letno Nemko Terry Reintke in 47-letnega Nizozemca Basa Eickhouta.

Reintke je evropska poslanka od leta 2014, leta 2022 je postala sopredsednica politične skupine Zeleni/EFA. Eickhout pa je podpredsednik poslanske skupine Zeleni/EFA v Evropskem parlamentu, v katerem kot poslanec deluje od leta 2009.

Napovedal je, da bo kot vodilni kandidat pokazal, da so Zeleni protiutež skrajni desnici, in da je zelena, socialna in vključujoča Evropa mogoča. Reintke pa je obljubila, da se bo borila za zeleno in demokratično Evropo, v kateri ni prostora za rasizem in sovraštvo.

Walter Beier - Evropska levica (EL)

Vodilni kandidat Evropske levice je 70-letni avstrijski politik in ekonomist Walter Baier, ki je bil med letoma 1994 in 2006 predsednik Komunistične stranke Avstrije (KPÖ) in urednik avstrijske revije Volksstimme.

Leta 2022 je bil izvoljen za predsednika Evropske levice in zagovarja potrebo po preoblikovanju evropske politike, da bi se z družbenimi in ekološkimi izzivi spoprijela v korist večine. Poudaril je, da so ljudje razočarani nad politiko vladajočih strank, zaradi česar se obračajo k skrajni desnici, Levica pa jim po njegovih besedah želi ponuditi alternativo.

Maylis Rossberg - Evropska svobodna zveza (EFA)

Evropska svobodna zveza (EFA), ki jo sestavljajo različne regionalne, separatistične in manjšinske politične stranke, v Evropskem parlamentu sodeluje s stranko Zelenih. Za svojo vodilno kandidatko je izbrala komaj 24-letno Maylis Rossberg, pripadnico danske manjšine v Nemčiji in predsednico podmladka EFA, ki je najmlajša vodilna kandidatka doslej.

Valeriu Ghiletchi - Evropsko krščansko politično gibanje (ECPM)

Vodilni kandidat najmanjše izmed trenutno registriranih evropskih strank je 63-letni moldavski politik in baptistični duhovnik Valeriu Ghiletchi. Je tudi predsednik ECPM, ki se zavzema izključno za krščanske vrednote. Dvakrat je bil poslanec v moldavskem parlamentu, nazadnje do leta 2019, sicer pa je v zadnjih 30 letih zasedal tudi različne položaje v moldavskih verskih in izobraževalnih ustanovah.