EU VOLITVE: Pandemija covida-19 članice EU spodbudila k sodelovanju na področju zdravja

piše dopisnik STA iz Bruslja Blaž Mohorčič

Ljubljana/Bruselj, 18. maja - EU je v zadnjem petletnem obdobju močno zaznamovala pandemija covida-19, v kateri so se razkrile številne pomanjkljivosti zdravstvenih sistemov. Članice in institucije EU so stopile skupaj že v odzivu na pandemijo, ta pa jih je spodbudila tudi k okrepitvi sodelovanja na zdravstvenem področju na sploh, čeprav je to v nacionalni pristojnosti.