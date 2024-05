Svoboda na evropske volitve s sloganom V Evropi s svojo glavo

Ljubljana, 20. maja - Stranka Svoboda se na evropske volitve podaja s sloganom V Evropi s svojo glavo. Program, ki so ga predstavili na današnji novinarski konferenci, po besedah nosilke kandidatne liste in aktualne poslanke Irene Joveve (Svoboda/Renew) naslavlja tisto, kar ljudem največ pomeni: mir, zdravo okolje, enotnost in dobre možnosti za svoboden način življenja.