EU VOLITVE: Evropski poslanci ob plači upravičeni do številnih ugodnosti

pripravil Marko Stanojević

Ljubljana, 19. maja - Vsak od 720 poslancev Evropskega parlamenta, kolikor jih bodo na junijskih volitvah izvolili volivci EU, bo mesečno prejel dobrih 10.000 evrov bruto plače. Poleg tega so evroposlanci upravičeni do raznih nadomestil, delnega kritja zdravstvene oskrbe in starostne pokojnine. Izguba poslanske imunitete medtem še ne pomeni nujno izgube mandata.