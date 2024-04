Arčon na obisku pri slovenski manjšini na avstrijskem Koroškem

Celovec, 15. aprila - Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon bo danes v Selah in Dobrli vasi začel dvodnevni obisk pri slovenski manjšini na avstrijskem Koroškem. Med obiskom, ki ga bo sklenil v torek v Celovcu, se bo seznanil z dejavnostmi in izzivi organizacij manjšine na športnem, kulturnem in izobraževalnem področju.