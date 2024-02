Teater Štrik v novi predstavi razgrinja različne vloge ženske

Celovec, 23. februarja - Večjezično lutkovno gledališče Teater Štrik letošnjo sezono začenja v celovškem kulturnem centru Villa for Forest s performativno in vokalno predstavo Hoppala Opera, ki razgrinja različne vloge ženske, ki išče svoj glas ter prostor.

V središču predstave je glas šolane klasične in jazzovske pevke Natalie Krainer, ki pod režijskim vodstvom Birgit Fuchs, išče svoj glas ter prostor. Krainer pokaže svoj obsežni vokalni repertoar z izbranimi arijami Giacoma Puccinija, Johanna Straussa in Wolfganga Amadeusa Mozarta. Priljubljene sopranske arije so združene s humorjem in iskrenostjo, na poti ženske v iskanju besed in načina, da bi jo razumeli in da bi se razumela tudi sama.

V predstavi se ponavljajoče razgrinja nasprotje med njenim petim glasom in tišino, ki nastane med petjem. V to polje napetosti je vpeto iskanje ženske, ki se bori za jezik in išče načine, da bi se razumela. Kreiner v predstavi zasleduje in razvija lastne vsebine, medtem ko se lutke Teatra Štrik udobno znajdejo v občinstvu, so o predstavi zapisali v lutkovnem gledališču.

Današnja premiera je razprodana, je pa predstava v Celovcu na sporedu še v soboto ob 20. uri in nedeljo ob 11. uri. Ogledati si jo bo možno še v Kulturnem centru v Beljaku 29. februarja, 1. in 2. marca ob 20. uri.

Pod scenografijo in kostumografijo predstave se podpisuje Katarina Zalar, ki deluje na področju uličnega, plesnega, lutkovnega in klasičnega gledališča ter gledališča za edinstvene, posebej zasnovane lokacije.

Igralka in pevka Natalie Krainer živi v Celovcu. V Gradcu je diplomirala iz nemščine in glasbe. Nato je na konservatoriju študirala petje na področjih klasične, jazzovske/popularne glasbe in igre.

Birgit Fuchs se je rodila na avstrijskem Štajerskem. Živi na avstrijskem Koroškem, kjer se je na državnem konservatoriju izobraževala za igralko. V preteklih letih je delala na različnih odrih neodvisne gledališke scene po vsej Avstriji.

Večjezično lutkovno gledališče Teater Štrik sta leta 2021 v Celovcu ustanovila Tea Kovše in Yves Brägger.