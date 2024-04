Arčon na avstrijskem Koroškem poudaril pomen ohranjanja slovenščine

Celovec, 16. aprila - Minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon je danes zaključil dvodnevni obisk slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem. Ob koncu je poudaril pomen ohranjanja slovenskega jezika v izobraževanju in zagotovil, da si bo v prihodnje prizadeval urediti ustrezno podporo izobraževanjem kadrov že v predšolski vzgoji.

"Vsakič, ko pridem na Koroško, imam priložnost srečati ljudi, ki opravljajo svoje poslanstvo z velikim zanosom, na kar smo še kako ponosni," je ob koncu obiska povedal minister in poudaril pomen ohranjanja slovenskega jezika skozi izobraževalno vertikalo. Kot je dejal, si bo v prihodnje prizadeval za ureditev ustrezne podpora pripravi izobraževanj za kadre že v predšolski vzgoji.

Pred tem se je minister Arčon danes mudil v Celovcu, kjer je med drugim obiskal kompleks Mladinskega doma in Slovenski atletski klub, so sporočili z urada za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Srečal se je tudi z Romanom Roblekom, novim generalnim tajnikom Slovenske gospodarske zveze in izredno pomembnim akterjem v postopku vložitve peticije koroških Slovencev pri Evropskem parlamentu, ter se mu zahvalil za njegovo delo.

Ob prvem dnevu obiska v ponedeljek pa se je Arčon mudil v Selah, kjer imajo najvišji delež slovenskega prebivalstva v Avstriji. Tam se je srečal s predstavniki Športnega društva DSG Sele Zell, kjer poleg športne dejavnosti poseben poudarek namenjajo ohranjanju slovenskega jezika in kulture.

Ministra je sprejel tudi župan občine Sele Heribert Kulmesch, nadalje pa je obiskal Ljudsko šolo Sele ter Farni dom, kjer se odvija večina društvenih dejavnosti tamkajšnjih Slovencev. Prosvetno društvo vsako leto soorganizira spominski dogodek ob obletnici obglavljenja selskih žrtev, ki se jim je Arčon tudi poklonil.

Obiskal je tudi slovenski kulturni dom v Dobrli vasi, kjer je slovenski delegaciji izzive in stvarnost slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem predstavil odvetnik Rudi Vouk.