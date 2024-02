Andrina Mračnikar z novim filmom Mila Marija

Celovec, 6. februarja - Na avstrijskem Koroškem in v Sloveniji bo jeseni in pozimi potekalo snemanje novega filma Andrine Mračnikar Mila Marija. Za snemanje film sta moči združila dunajska produkcijska hiša Amorur Fou in Vertigo film iz Ljubljane. Film Mila Marija bo pripovedoval zgodovino koroško-slovenske družine med letoma 1932 in 1950.