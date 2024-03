SPZ s spletnim portalom o bogati gledališki dejavnosti med koroškimi Slovenci

Portal v slovenskem in nemškem jeziku danes predstavljajo v okviru letošnjih Koroških kulturnih dnevov v Ljubljani. Projekt SloGled vodi podpredsednica SPZ Julija Schellander-Obid, ki ga bo danes ob 11. uri tudi predstavila v dvorani Slovenske matice.

Na portalu SloGled so med drugim objavljeni termini, informacije o novih predstavah, gledaliških skupinah, pomembnih osebnostih gledališkega dogajanja, abonmajih in festivalih. Izhajajoč iz gledaliških dejavnosti slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem ponazarja tudi mnogoplastne povezave in kooperacije v novejši gledališki praksi ter vse dvo- ali večjezične ponudbe na področju gledališča. Poleg tega je slogled.at tudi arhiv za gledališka besedila, posnetke, slike, plakate in kritike.

Spletni portal je nastal na pobudo Andreja Lebna, ki se v svojem znanstvenem delu že dolga leta ukvarja s slovenskim gledališčem na avstrijskem Koroškem.

Kot je zapisal Leben v prispevku o slovenski gledališki dejavnost na avstrijskem Koroškem, današnjo podobo gledaliških dejavnosti koroških Slovencev že na prvi pogled zaznamuje njihova dvo- in večjezičnost, ki sega od priprav na gledališke dogodke do odrske postavitve in komunikacije z občinstvom.

"Druga, nekoliko manj očitna značilnost je visoka stopnja organiziranosti. Tretja značilnost je skrb za delo z gledališkim naraščajem, saj je v dvojezičnem okolju dejavnih največ otroških, mladinskih in lutkovnih skupin," je zapisal Leben.

Kot je še objavil, premorejo slovenske gledališke strukture na avstrijskem Koroškem okoli 20 premier in več na sezono.

"Podobno visoko je število drugih, deloma dvo- ali večjezičnih produkcij, pri katerih sodelujejo slovenski gledališčniki z avstrijske Koroške. Blizu 40 nadaljnjih predstav je zabeležiti v sklopu gostovanj iz Slovenije in od drugod, ki potekajo v sklopu gledaliških abonmajev, festivalov in drugih dejavnosti. K temu prihajajo ponovitve, medsebojna gostovanja domačih društvenih skupin in gostovanja v Sloveniji, pri slovenski manjšini v Italiji in še kje, tako da se skupno število gledaliških dogodkov v zadnjih sezonah giblje vsaj okoli 200 predstav," je še navedel Leben.