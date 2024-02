Na avstrijskem Koroškem po novem na voljo dvojezični spletni obrazci

Celovec, 22. februarja - Na avstrijskem Koroškem so po novem v vseh občinah spletni obrazci na voljo tako v nemščini kot slovenščini. Projekt dvojezičnih spletnih obrazcev je izvedla občina Globasnica v okviru finančnega podpiranja narodnih skupnosti s strani urada zveznega kanclerja, so danes sporočili iz Skupnosti koroških Slovencev in Slovenk (SKS).

"Zelo smo ponosni na to, da s tem projektom lahko pomembno prispevamo k spodbujanju dvojezičnosti in izboljšanju javnih storitev tako za slovensko narodno skupnost kakor tudi za slovenske državljanke in državljane EU," je ob zaključku projekta dejal župan Globasnice in predsednik SKS Bernard Sadovnik.

Po oceni deželnega svetnika Daniela Fellnerja je ta projekt pomemben korak in dragocen znak za skupnost. S tem bo slovenski uradni jezik tudi na področju digitalnega občinskega servisiranja pridobil na pomenu, je dodal.

Projekt je nastal ob podpori urada zveznega kanclerja. "Posebno razveseljivo je, da imajo od tega projekta, podprtega iz javnih sredstev, korist vse koroške občine, ker so obrazci na voljo po vsej deželi," je dejala predstavnica urada Michaela Brunner. Zagotovila je, da pri uradu podpirajo ukrepe in pobude, ki služijo ohranitvi in zagotovitvi obstoja narodnih skupnosti, njihovih narodnosti ter njihovih značilnosti in pravic.

Obrazci v slovenskem jeziku so po novem na voljo preko servisnega središča za občine, do katerega imajo dostop vse občine na avstrijskem Koroškem. V okviru projekta so v slovenščino prevedli sto spletnih obrazcev.