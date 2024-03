V Kulturnem domu v Pliberku praizvedba predstave o pisateljici Lavant

Pliberk, 7. marca - V slovenskem Kulturnem domu v Pliberku bo nocoj praizvedba predstave Centra za koreografijo Pliberk V vsem sem nezmerna, ki je posvečena pesnici in pisateljici Christine Lavant z avstrijske Koroške. Umetniški vodja in režiser projekta, ki je zmagal na drugem razpisu Koroške kulturne fundacije, je Zdravko Haderlap.

Koreografsko-gledališka uprizoritev V vsem sem nezmerna se želi na svoj način približati izjemni pesnici in ženski. Skuša razbiti stereotipno podobo iz preteklosti in omogočiti globlje vrednotenje in sprejemanje njenega dela, je objavljeno na spletni strani Centra za koreografijo Pliberk.

V predstavi nastopajo igralka Anne Bennent ter plesalci Nur Gimenez Villaroya, Tura Gomez Coll, Filip Löbl, Martina Rösler, Kacper Szklarski, Lia Ujčič in Thales Weilinger. Dramaturginja predstave je Jana Pavlič, avtor glasbe Tonč Feinig, scenografka Majda Krivograd, kostumografka Katarina Zalar.

Predstava ob 19.30 uri je na sporedu še to soboto ter prihodnji teden od 14. do 16. marca.

Christine Lavant (1915-1973) velja za eno najpomembnejših nemško pišočih avtoric 20. stoletja. Kritiki ne cenijo le njene poezije, temveč odkrivajo tudi povsem nove plati njene proze. Zanjo je značilen brezkompromisni pogled na človeka in ljubeče opazovanje tistih, ki jim je življenje manj naklonjeno. Je pesnica revščine in pogosto neizpolnjene ljubezni.

Njen svet se v njeni literaturi s pomočjo svobodnega načina pisanja, polifonosti in zlitja zunanjih in notranjih videnj spreminja v instrument razumevanja in čutnega spoznanja. Lavant se je v pismih izkazala kot enakovredna sogovornica slavnih sodobnikov, kot so Thomas Bernhard, Hilde Domin in Martin Buber.

Njeno izjemno prozno delo je bilo dolgo zapostavljeno, pomembne zgodbe, kot je Podtaknjenec, pa so bile pozabljene. Šele z izdajo njega dela v štirih knjigah, ki je izšlo pri založbi Wallstein-Verlag (2014-2018), je Christine Lavant posthumno dosegla širok krog bralcev, je o književnici zapisal literarni svetovalec predstave Klaus Amann.

Center za koreografijo Pliberk je bil ustanovljen leta 2011 kot platforma za sodobni ples na avstrijskem Koroškem. Pokrovitelj fundacije je bil plesalec, koreograf, režiser ter eden od pionirjev sodobnega plesnega gledališča Johann Kresnik (1939-2019), doma iz Pliberka. Cilj centra je združevati sodobni ples z družbenopolitičnim angažmajem.

Kot dvojezična kulturna ustanova si center s svojimi umetniškimi produkcijami, ki presegajo konvencionalne meje in omejitve, prizadeva nagovoriti čim večje število ljudi ter jih navdušiti za plesno in uprizoritveno umetnost.