Januarja in februarja v ambulantah družinske medicine kljub stavki več obravnav kot lani

Ljubljana, 3. aprila - Po podatkih ZZZS so izvajalci v ambulantah družinske medicine januarja in februarja, ko je potekala zdravniška stavka, ki še traja, v primerjavi z enakim obdobjem lani opravili za 133.667 ali 6,4 odstotka več obravnav. Več obravnav so opravili tudi v zobozdravstveni in v specialistični ambulantni dejavnosti, manj pa v akutni bolnišnični dejavnosti.