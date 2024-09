Vlada in sindikati javnega sektorja nadaljujejo s stebrnimi pogajanji

Ljubljana, 1. septembra - Vlada in sindikati javnega sektorja so po poletnem premoru v tem tednu nadaljevali pogajanja o plačni reformi in odpravi plačnih nesorazmerij. Sestali so se na stebrnih pogajanjih za zdravstvo in socialno varstvo ter za vzgojo, izobraževanje, znanost in kulturo. V ponedeljek sledijo še pogajanja v okviru plačnega stebra za državno upravo.