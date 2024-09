Vlada sprejela izhodišča za pogajanja v zvezi z razširjenimi stavkovnimi zahtevami Fidesa

Ljubljana, 17. septembra - Vlada se je seznanila z razširitvijo stavkovnih zahtev glavnega stavkovnega odbora Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije Fides ter sprejela izhodišča za pogajanja v zvezi z njimi. Sindikat je znova povabila k dialogu in ga pozvala, "da v interesu pacientov stavko prekliče", so sporočili z urada vlade za komuniciranje.