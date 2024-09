Za delo volilnih organov na junijskih glasovanjih več kot 3,8 milijona evrov

Ljubljana, 10. septembra - Skupna višina izplačil za delo v volilnih organih na junijskih evropskih volitvah in treh sočasnih referendumih bo presegla 3,8 milijona evrov, a točnega podatka še ni. Člani volilnih odborov so dobili okoli 100 evrov, volilnih komisij od 780 do 2000 evrov. Člani DVK so doslej dobili le izplačila za evropske volitve, in sicer od 4000 do 6000 evrov.