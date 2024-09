Sviz in svetovalni delavci opozarjajo na nespoštovanje znižanja normativa za svetovalne delavce v vrtcih

Ljubljana, 16. septembra - Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) in Društvo šolskih svetovalnih delavcev Slovenije opozarjata na nespoštovanje znižanja normativa za svetovalne delavce v vrtcih v več občinah. Ministra za vzgojo in izobraževanje Darja Feldo ter ministra za javno upravo Franca Propsa pozivata k takojšnjemu ukrepanju.