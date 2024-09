Vlado in sindikate pred zaključkom pogajanj čaka še kar nekaj zahtevnih vprašanj

Ljubljana, 16. septembra - Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja so danes šest ur iskali kompromisne rešitve za še odprte člene novega plačnega zakona. Kot je po koncu pogajanj povedal glavni vladni pogajalec, finančni minister Klemen Boštjančič, se o vsem niso uspeli uskladiti in nadaljujejo v torek zjutraj v okviru delovne skupine za zakon.