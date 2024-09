Izteka se še en rok v pogajanjih za javni sektor

Ljubljana, 13. septembra - Z današnjim dnem se izteka še en rok v pogajanjih za javni sektor. Ker dogovora o reformi plačnega sistema in odpravi plačnih nesorazmerij še ni, nekateri sindikati s 13. septembrom dobivajo pravico do ločenih pogajanj. Obenem je 13. september datum, do katerega so se sindikati zavezali, da ne bodo zaostrovali aktivnosti.