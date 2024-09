Boštjančič: V pogajanjih za javni sektor bomo do konca naslednjega tedna poskušali zapreti čim več zadev

Ljubljana, 5. septembra - V pogajanjih za javni sektor je cilj vladne strani še vedno, da bi do konca naslednjega tedna poskušali zapreti čim več zadev, je v izjavi pred sejo vlade dejal minister za finance Klemen Boštjančič. A kot je dodal, je zadeva kompleksna, v pogajanja je vključenih skoraj 50 sindikatov in "popolnoma jasno je, da konsenza na koncu ne more biti".