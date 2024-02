Na Gorenjskem vse več divjih prašičev in šakalov ter slabšanje stanja srnjadi

Naklo, 28. februarja - Gorenjski lovci so prejšnji mesec po več kot 25 letih pripravili lovsko razstavo, ki je bila priložnost za pregled stanja divjadi in sprememb v zadnjih 30 letih. V tem obdobju se je močno povečalo število divjih prašičev, novost so šakali, ki so prav tako v porastu. Te spremembe pa skupaj s pritiski obiskovalcev slabšajo pogoje za srnjad.