Župani Julijskih Alp o volkovih spregovorili s pristojnim ministrstvom

Radovljica, 6. junija - Župani zgornje Gorenjske so na današnji koordinaciji v Radovljici, na kateri so sodelovali tudi župani s primorske strani biosfernega območja Julijske Alpe, znova obravnavali problematiko volkov. Tokrat so slišali tudi odgovore ministrstva za naravne vire in prostor, kjer zagotavljajo, da iščejo rešitve posebej za gorska območja.