Župani opozorili na neodzivnost vlade glede volkov v alpskem prostoru

Bohinjska Bistrica, 9. maja - Župani občin zgornje Gorenjske so na današnji koordinaciji v Bohinjski Bistrici znova obravnavali problematiko naselitve volkov v alpskem prostoru. Na to so že februarja opozorili ministrstvo za naravne vire in prostor, vendar odgovora niso prejeli, zato bodo sedaj nastopili ostreje. Pričakujejo določitev nosilnosti prostora in odločbe za odstrel.