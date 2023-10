Prebivalci Gorij po novih napadih volkov vse bolj prestrašeni

Gorje, 5. oktobra - Na območju gorjanske občine v zadnjem času znova beležijo več napadov volkov. Zadnji napad v noči na sredo se je zgodil skoraj v središču Gorij, v bližini vrtca in šole. Prebivalci so vse bolj prestrašeni, zato gorjanski župan Peter Torkar od ministrstva za naravne vire in prostor zahteva jasna navodila in ukrepe za zaščito ter varnost občanov.