Velike zveri - bogastvo Slovenije, a včasih tudi razlog za nezadovoljstvo

pripravil Aleš Kocjan

Kočevje/Ljubljana, 14. aprila - V Sloveniji živi okoli 1100 rjavih medvedov, 120 volkov in 30 risov. Te velike zveri sodijo med karizmatične vrste in so za mnoge simbol neokrnjene narave, a hkrati lahko ob njihovi preveliki razmnožitvi nastajajo težave. Zato je za njihovo sobivanje s človekom nujno spremljati in nadzorovati njihovo populacijo, pravijo strokovnjaki.