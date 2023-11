Letos nekaj več napadov volkov na pašne živali kot lani

Ljubljana, 23. novembra - Na zavodu za gozdove so letos doslej zabeležili 200 škodnih dogodkov, ki so jih povzročili volkovi. Lani v vsem letu je bilo takšnih dogodkov 198. Največ škodnih dogodkov je letos nastalo v občinah Ilirska Bistrica, Hrpelje - Kozina in Pivka. Več kot lani vse leto je bilo letos doslej tudi odstreljenih volkov.