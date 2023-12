Gorenjske kmete težijo napadi volkov in prepoved vožnje s traktorji

Kranj, 15. decembra - Gorenjski kmetje so na današnji okrogli mizi v Kranju izpostavili probleme z napadi volkov in zaradi prepovedi vožnje s traktorji na nekaterih cestah. Člani Sindikata kmetov Slovenije pa so predstavili tudi prizadevanja za uresničitev drugih zahtev kmetov, pri čemer je naslednji sestanek z ministrstvom predviden v ponedeljek.