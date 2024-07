MZEZ obsodil vandalizem nad dvojezičnimi tablami na avstrijskem Koroškem

Ljubljana, 23. julija - Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve (MZEZ) je danes ostro obsodilo vandalizem nad dvojezičnimi tablami na avstrijskem Koroškem. Poudarilo je, da zavrača vsakršna dejanja nestrpnosti, ki spodkopavajo sožitje, zaupanje in sodelovanje na narodnostno mešanih območjih. Pričakuje tudi, da bodo oblasti čim prej izsledile storilce in jih kaznovale.