MZEZ: Obveze Avstrijske državne pogodbe še niso v celoti izpolnjene

Ljubljana, 15. maja - Ob današnji 69. obletnici podpisa avstrijske državne pogodbe (ADP) je ministrstvo za zunanje in evropske zadeve (MZEZ) spomnilo, da obveze iz pogodbe do slovenske manjšine še niso v celoti izpolnjene, ter izrazilo pričakovanje, da bo Avstrija vložila dodatne napore v njihovo izpolnitev.

Ministrstvo je spomnilo, da je ADP za Slovenijo trajnega pomena, saj je njen sedmi člen mednarodnopravna podlaga za zagotavljanje pravic slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem in Štajerskem.

Obveze iz 7. člena ADP po skoraj sedmih desetletjih še vedno niso v celoti izpolnjene, čeprav je njihovo izvajanje še posebej pomembno na področjih zagotavljanja ustreznega dvojezičnega izobraževanja od predšolske vzgoje do konca obveznega šolanja, javne rabe slovenskega jezika ter vidne dvojezičnosti, so zapisali v sporočilu.

"Pričakujemo, da bo Republika Avstrija vložila dodatne napore za izpolnitev zavez iz ADP in zagotovila polno uresničevanje pravic slovenske manjšine tudi v skladu z mednarodnimi konvencijami o pravicah in položaju narodnih manjšin, h katerim je pristopila. Pozivamo k čimprejšnji implementaciji ustreznih rešitev za vprašanja, ki jih manjšina izpostavlja," so sporočili.

Z ADP je bila deset let po koncu druge svetovne vojne ponovno vzpostavljena samostojna in demokratična Avstrija. Pogodbo so podpisali predstavniki zavezniških sil - ZDA, Sovjetske zveze, Velike Britanije in Francije - ter Avstrije. Veljati je začela 27. julija istega leta, ko je vseh pet pogodbenic deponiralo ratifikacijske listine pri depozitarju, za katerega je bila izbrana takratna Sovjetska zveza.

Avstrija zavrača, da bi katera od novonastalih držav, med njimi Slovenija, nasledila katero izmed originalnih podpisnic ADP ali držav, ki so k njej pristopile in med katerimi je bila nekdanja Jugoslavija. Slovenija se sicer šteje za naslednico ADP, a nasledstva ni notificirala.