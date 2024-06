Na radiu AGORA na avstrijskem Koroškem tudi vsebine Radia Slovenija

Ljubljana, 12. junija - Na večjezičnem radiu AGORA na avstrijskem Koroškem bodo poslej tudi vsebine Radia Slovenija. Direktor Radia Slovenija Mirko Štular in poslovodja radia AGORA Gabriel Lipuš sta pogodbo o programskem sodelovanju podpisala v torek, poudarek pa bo na vsebinah, namenjenih Slovencem zunaj Slovenije.

Radio Slovenija bo glede na dogovor omogočil uporabo svojih radijskih vsebin v programu radia AGORA, zagotavljal bo tudi pomoč pri strokovnem usposabljanju kadra radia AGORA na področju tehničnega oziroma govornega izobraževanja, skupaj pa bosta dajala tudi pobude vladnemu uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Med drugim bodo na radiu AGORA vsak teden predvajali po eno radijsko igro za odrasle ali otroke, vse radijske oddaje Sotočja in Slovencem po svetu ter redne oddaje Možgani na dlani, Podobe znanja, Pogled v znanost in Glasovi svetov, so sporočili z RTV Slovenija.

Direktor Radia Slovenija Štular je ob podpisu pogodbe poudaril, da so Slovenci na avstrijskem Koroškem tudi za Radio Slovenija pomembna skupnost, zato je vesel, da jo lahko podprejo s svojimi vsebinami prek radia AGORA. "Zavedamo se namreč pomena informiranja in obveščanja Slovencev, ki živijo v sosednjih državah, v slovenskem jeziku, pa tudi ohranjanja stika s sodobno govorno avdio produkcijo, ki nastaja v naši hiši," je še dejal.

Po mnenju poslovodje radia AGORA Gabriela Lipuša bo sodelovanje z Radiem Slovenija obogatilo radijski program za slovensko skupnost na avstrijskem Koroškem in južnem Štajerskem. "Oddaje bodo omogočile vpogled v kulturno dediščino, živo besedišče in aktualne dogodke, kar bo dodatno krepilo medsebojno razumevanje in spoštovanje," je prepričan.