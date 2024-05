Pirc Musar v Avstriji izpostavila pomen ohranjanja pravic slovenske manjšine

Celovec, 16. maja - Predsednica republike Nataša Pirc Musar se je danes na avstrijskem Koroškem sešla s predstavniki slovenske manjšine v Avstriji ter obiskala Dvojezično trgovsko akademijo in Slovensko gimnazijo v Celovcu. Ob obisku je izpostavila pomen ohranjanja pravic slovenske manjšine in ključno vlogo dvojezičnega izobraževanja, so sporočili iz njenega urada.

Na srečanju s predstavniki slovenske narodne skupnosti je predsednica poudarila, da bo Slovenija nadaljevala dialog z avstrijskimi predstavniki na vseh ravneh. "Prepričana sem, da so narodne manjšine sol demokracije in da njihovo delovanje koristi celotni družbi, zato tudi verjamem v možnost bolj produktivnega, okrepljenega dialoga med manjšino ter deželno in zvezno avstrijsko politiko," je dejala.

Kot je še izpostavila, je za obstoj skupnosti ključnega pomena zlasti dvojezično izobraževanje od predšolske stopnje do konca srednješolske ravni. Prav tako je po njenem mnenju nujen korak naprej pri ureditvi dvojezičnega sodstva in razširitev na celotno dvojezično območje.

Od koroškega deželnega glavarja Petra Kaiserja, s katerim se bo tudi pogovarjala v okviru današnjega delovnega obiska, zato Pirc Musar pričakuje jasne odgovore in predvsem konkretna zagotovila, kdaj bodo urejene pravice slovenske skupnosti. Slovenija pričakuje, da bodo čim prej uresničene napovedane spremembe glede ravni znanja nemščine za vzgojiteljice in vzgojiteljice iz Slovenije, poudarjajo v uradu predsednice.

Ob nedavni obletnici podpisa Avstrijske državne pogodbe (ADP) pa Pirc Musar poudarja, da Slovenija deluje kot zaščitnica slovenske skupnosti. Manjšinske organizacije ob tem opozarjajo, da so nujna dodatna prizadevanja za polno uresničitev 7. člena ADP.

Predsednica je imela tudi pogovor z dijaki Dvojezične trgovske akademije in Slovenske gimnazije v Celovcu. V ospredju so bili prihodnji izzivi EU, povezani predvsem z zelenim prehodom in enakopravnostjo spolov.

Drevi se bo po napovedih udeležila slavnostne akademije gimnazije. Na njej bo opozorila predvsem na pomen ohranjanja slovenskega jezika, spomnila pa bo tudi na pomen Kugyjevih razredov, za katere je Slovenska gimnazija že leta 2000 prejela priznanje Evropski pečat za inovativne jezikovne projekte.

Slovenija in Avstrija sta gospodarsko tesno prepleteni, zato se bo predsednica republike danes srečala tudi s predstavniki podjetij na avstrijskem Koroškem in obiskala podjetje Urbas Machinenfabrik.