Karel Smolle prejel Tischlerjevo nagrado

Celovec, 23. januarja - Politik Karel Smolle je v ponedeljek zvečer v Celovcu prejel 45. Tischlerjevo nagrado. Narodni svet koroških Slovencev in Krščanska kulturna zveza sta mu nagrado podelila za dolgoletno politično delovanje na zvezni in deželni ravni v Avstriji ter izredne dosežke v prid slovenski manjšini na avstrijskem Koroškem, poroča TV Slovenija.

Predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev Valentin Inzko je ocenil, da si Smolle zasluži nagrado med drugim zaradi ustanovitve dvojezične trgovske akademije v Celovcu in ker je bil pobudnik slovenskega radia in televizije v Celovcu. Predsednik Krščansko kulturne zveze Janko Krištof pa je spomnil na njegove čase v avstrijskem zveznem parlamentu v času osamosvajanja Slovenije. Po njegovih besedah je bil na pravem mestu na Dunaju, kjer je imel veliko povezav z našimi in evropskimi politiki.

Smolle je poudaril, da mu je v čast prejeti Tischlerjevo nagrado. Glede položaja Slovencev v Avstriji je ocenil, da se je ta nekoliko izboljšal. "Vendar je treba povedati, da se je hkrati znotraj manjšine zadeva zelo poslabšala. Otroci danes ne doživljajo več slovenskega pogovornega jezika na vasi in to je glavni razlog za to, da asimilacija tako napreduje," je bil kritičen.

Smolle se je rodil leta 1944 v Borovljah, otroštvo pa je preživljal v Šmarjeti v Rožu, kjer se je naučil slovenščine. Na pobudo Joška Tischlerja se je šolal na Slovenski gimnaziji, kjer je leta 1960 ustanovil Koroško dijaško zvezo za dijake (KDZ), s Florjanom Lipušem in Erikom Prunčem je začel izdajati slovensko koroško literarno revijo Mladje, poroča tednik Družina na svoji spletni strani.

Bil je prvi koroški Slovenec, ki se je leta 1986 kot poslanec Zelene alternative 1986 uvrstil v avstrijski parlament. Kasneje se je vrnil v parlament še kot poslanec Enotne liste.

Že ob nastajanju ideje o slovenski politični pomladi je bil Karel Smolle navdušen, piše Družina. Sodeloval je na zborovanjih Demosa, bodril ljudi k demokraciji, razvoju, jim vlival poguma, naj zaupajo vase in naj ne podležejo malodušju. Ker je bil avstrijski zvezni poslanec in koroški Slovenec, je predstavljal verodostojnega glasnika demokracije.

Po zaključku prvega poslanskega mandata je oktobra 1990 postal pooblaščeni zastopnik slovenske vlade za Avstrijo in vodil urad slovenske vlade na Dunaju. Pri portalu Slovenci.si ocenjujejo, da je bil za to mesto še posebej primeren, saj je bil kot zvezni poslanec zunanjepolitični govornik Zelenih v avstrijskem zveznem parlamentu, imel pa je tudi veliko poznanstev po vsej Evropi.

V sklopu obeleževanja tridesetletnice samostojne Slovenije je Smolletu takratni predsednik države Borut Pahor podelil red za zasluge za osebni prispevek k mednarodnemu priznanju Slovenije in njenemu ugledu v Avstriji.

Tischlerjevo nagrado vsako leto podeljujejo kulturnim in političnim delavcem za vrhunske prispevke na področju umetnosti, znanosti, kulture in politike, ki so pomemben prispevek v zakladnici slovenske narodne skupnosti na Koroškem. Nagrajenec lahko nagrado prejme tudi za posebne zasluge pri širjenju in utrjevanju narodne zavesti in ugleda koroških Slovencev bodisi doma ali v tujini.

Nagrada se imenuje po šolniku, politiku in kulturniku Jošku Tischlerju, pred vojno zadnjemu predsedniku Slovenske prosvetne zveze, takoj po vojni pa ustanovitelju Narodnega sveta koroških Slovencev.