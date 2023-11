Koroški Slovenci s peticijo v Evropskem parlamentu opozarjajo na svoje pravice

Celovec, 14. novembra - Predstavniki organizacij slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem so danes sporočili, da so pri odboru za peticije Evropskega parlamenta (PETI) vložili peticijo o pomanjkljivem izvajanju manjšinskih pravic ter kršitvi načel pravne države v Avstriji. Kot opozarjajo, neizvajanje avstrijske državne pogodbe namreč ogroža nadaljnji obstoj manjšine.

Predstavniki Enotne liste (EL), Zveze slovenskih organizacij (ZSO), Narodnega sveta koroških Slovencev (NSKS) in Skupnosti koroških Slovencev (SKS) so se podpisali pod skupno peticijo, ki opozarja na posledice nezadostnega izvajanja avstrijske državne pogodbe. Kot so zapisali, to "vodi do erozije slovenskega jezika in kulture ter ogroža nadaljnji obstoj manjšine".

Pri tem so zlasti izpostavili področje izobraževanja, kjer bi bilo po njihovem prepričanju potrebno zagotoviti kontinuiteto dvojezičnega izobraževanja na vseh ravneh, od jasli do univerze.

Poleg tega opozarjajo na omejevanje uporabe slovenščine v upravnih zadevah in pravosodju. "Pozivamo k nujnim ukrepom in jasnim zakonskim določbam, ki naj zagotovijo uporabo slovenskega jezika na sodiščih in v javni upravi na celotnem dvojezičnem območju," piše v izjavi za javnost.

Kljub nekaterim pozitivnim ukrepom v Avstriji, kot je bila podvojitev podpore narodnim manjšinam in sredstev za medije, so v štirih organizacijah prepričani, da je treba izpolniti obljubo iz koalicijske pogodbe zvezne vlade o spremembi zakona o narodnih skupnostih.

V peticiji zato pozivajo parlament, naj zadevo preuči, s čimer po lastnih besedah želijo doseči, da člani PETI pozovejo Avstrijo, "naj sprejme nujno potrebne ukrepe in končno izpolni svoje obveznosti iz avstrijske državne pogodbe in mednarodnih pogodb o varstvu narodnih manjšin".

Kot so še zapisali, so si za peticijo zagotovili tudi politično podporo romunskega evroposlanca in člana PETI Loranta Vinczeja (EPP) ter podpredsednice odbora, španske evroposlanke Ane Miranda (Zeleni).