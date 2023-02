Na zgornjem Gorenjskem opozorili na stopnjevanje težav z volkovi

Kranjska Gora, 13. februarja - Župani občin zgornje Gorenjske so na današnji redni koordinaciji v Kranjski Gori pristojne opozorili na slabosti trenutnega upravljanja z velikimi zvermi in na vse večje težave, ki jih v njihovem okolju povzročajo volkovi. Ti so prišli tudi že do vasi, zato se prebivalci ne bojijo več le za pašne živali, temveč tudi za lastno varnost.