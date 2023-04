Kmetijsko ministrstvo: Predstavniki gorskih kmetov dobili vsa pojasnila iz naše pristojnosti

Ljubljana, 24. aprila - Predstavniki Civilne iniciative 71, ki združuje kmete in druge deležnike s severozahoda države, so na sestanku minuli teden pridobili vsa pojasnila s področja, za katero je pristojno kmetijsko ministrstvo, so za STA zapisali na ministrstvu. Za upravljanje z zvermi je medtem pristojno ministrstvo za naravne vire in prostor, so dodali.