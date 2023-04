Gorski kmetje tudi po sestanku z ministrstvom brez napotkov glede prihajajoče pašne sezone

Ljubljana, 24. aprila - V Civilni iniciativi 71, ki združuje kmete in druge deležnike iz doline Soče, Save Bohinjke in Zgornjesavske doline, na sestanku s kmetijskim ministrstvom niso dobili napotkov, kako ravnati v prihajajoči pašni sezoni na gorskih in srednjegorskih območjih, kjer so prisotne velike zveri. Pripravili so tudi peticijo za ohranitev gorskega kmeta.