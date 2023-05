Volk na Bledu pokončal sedem ovc in jagnjet

Bled, 14. maja - Na Bledu se je danes zgodil pokol drobnice. Volk je pokončal sedem ovc in jagnjet v zaščiteni ogradi na pašniku, ki je le nekaj deset metrov oddaljen od lastnikove hiše. Kot so sporočili iz Civilne iniciative 71, je to nov dokaz, da za zaščito pred volkom ne zadostujejo več psi ali ograja, pristojne pa so pozvali k naglemu ukrepanju.