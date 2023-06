Zveza društev slepih in slabovidnih pristojne poziva k premikom v dobro slepih in slabovidnih

Ljubljana, 1. junija - V Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije opozarjajo, da predloga zakona o dolgotrajni oskrbi in novele zakona o osebni asistenci ne predvidevata rešitev za slepe in slabovidne. Pristojne pozivajo, naj v dobro slepih in slabovidnih naredijo preboj. Kot napovedujejo, bodo še naprej glasen in zahteven sogovornik predstavnikom oblasti.