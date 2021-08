Ob srečanju slepih in slabovidnih žensk tudi o dostopnosti TNP

Trenta, 30. avgusta - Trenta je slepim in slabovidnim postala drugi dom, je prepričan bovški župan Valter Mlekuž. Že več let tam pripravljajo slikarske kolonije za slepe in slabovidne, danes pa so gostili vseslovensko srečanje slepih in slabovidnih žensk Slovenije. Ob tem so spregovorili tudi o prizadevanjih za dostopnost Triglavskega narodnega parka ranljivim skupinam.